Видеонаблюдение Видеонаблюдение становиться все более популярным и используется как в государственном и коммерческом секторе, так и на личных объектах, таких как квартиры, загородные дома и гаражи. Стоимость видеонаблюдения вrлючает в себя стоимость оборудования и монтажа. Основным оборудованием в видеонаблюдении являются камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы. По типу сигнала между этими элементами всё оборудование подразделяют на аналоговое и цифровое (IP-камеры и IP-видеорегистраторы). Оба типа имеют свои преимущества и часто не совместимы между собой. Поэтому лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать подводных камней.

Комплекты видеонаблюдения Стоимость видеонаблюдения для обычных "домашних" объектов невысока и уже давно сравнялась со стоимостью бюджетного компьютера. Главным препятствием становиться сложность подбора специализированного оборудования. Поэтому компания Арсенал-СБ подготовила комплекты видеонаблюдения, полностью готовые к установке. Комплекты не только просто выбирать, но и ещё и выгодно приобретать, потому что они дешевле нетиповой сборки. Надежность типового комплекта так же выше, так как всё оборудование в нём тщательно протестировано в совместной работе.